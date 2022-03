El nombre de Anabel Pantoja ha sido de los más sonados la última semana como posible concursante de ‘Supervivientes 2022’. Cada vez son más las sospechas que confirman esta participación. De ser así, la colaboradora de ‘Sálvame’ debería de viajar a Honduras en las próximas semanas para adentrarse en la aventura que hace unos años no fue capaz de superar.

Hace ya ocho años desde que la sobrina de Isabel Pantoja estuvo en el concurso más difícil de Telecinco, pero tan solo estuvo dos semanas. La estancia allí se le hizo imposible y no dudó en abandonar, a pesar de haberse comprometido con el concurso. Ahora podría haberlo pensado mejor y podría retomar el reto que un día dejó.

ANABEL PANTOJA da a entender que VA A #Supervivientes2022 hoy en #YoVeoSálvame pic.twitter.com/ICdKiNwM6M — NG (@nearestgossip) March 29, 2022

La prima de Kiko Rivera ya ha bromeado con su posible participación, pero todavía no ha confirmado completamente que sea cierto. No obstante, tampoco ha negado la información. Este pasado martes 29 de marzo dejó muy claro que le quedaba poco tiempo sentada en su puesto de trabajo en el programa vespertino de Telecinco. Aun así, está en el punto de mira por poder ser una broma pero, de estar en lo correcto, se confirmaría uno de los fichajes más esperados.

«Esto ha podido conmigo. Duré un día pero se me pasaron muchas cosas por la cabeza. No era el hambre, era más mi cabeza, el agobio y la claustrofobia que me entró allí. Estoy arrepentida de no poder haberle demostrado a la gente lo que valgo», fueron sus palabras tras regresar a España en su primera vez en Honduras. Este año puede demostrar que es capaz de aguantar la aventura tan difícil y podría luchar por ser la primera del clan Pantoja en ganar el concurso.