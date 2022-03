Telecinco emitió este lunes el primer episodio de ‘Sin perdón’, la docuserie protagonizada por Isabel Pantoja, en la que se profundiza en la vida de la artista. Se trata de un proyecto con el que ‘Sálvame’ pretende reescribir la historia de la tonadillera y cuyo primer capítulo Anabel Pantoja pudo ver en una sala aparte.

Tras ver el primer episodio de la docuserie, la colaboradora de ‘Sálvame’ no pudo evitar romper a llorar de manera desconsolada. «Se han dicho muchas verdades. Tarde, pero se han dicho», comentó entre lágrimas la sobrina de la artista.

Anabel quiso destacar el trabajo del equipo detrás de la docuserie, así como se hizo una serie de preguntas a sí misma y a los espectadores. “Está todo muy bien planteado… ¿Y si ella saliera contando su vida? ¿Y si a ella la engañaron? ¿Y si ella se enamoró?», señaló.

Anabel Pantoja no puede evitar romperse al ver el primer capítulo de la docuserie de Isabel Pantoja 😢 https://t.co/gc8QtJV44X — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 28, 2022

Por otro lado, Anabel Pantoja cargó contra la prensa que se presentó en el último juicio de su tía, que tuvo lugar hace apenas unos cuantos días. «Lo del juicio era un auténtico circo. Una persona ahí sola, con un ataque de ansiedad. 36 o 38 preguntas. Si no llegan a estar los guardias civiles, a mi tía se la comen. Se la come la prensa».

Y añadió: «La responsabilidad la tiene el juez, el abogado y la prensa. Porque yo he visto a todos los famosos, y con nadie ha pasado. A Imanol Arias faltó hacerle reverencias. Yo no quiero volver a soportar lo que le pasó hace 9 años. Mi tía pagó, y eso no se ha dicho. Mayte Zaldívar no pagó. Mi tía sí», estallo Anabel.

La colaboradora de ‘Sálvame’ continuó asegurando que: «Mi tía vende. Querían verla llorando, rota, humillada. Querían esa imagen. Igual que con la hostia de Will Smith. Se ha hablado de que era mala madre, de que trataba mal a sus hijos… Ella podría haber hablado», estalló. «Si se mueve por el dinero, imagina cuántas revistas le habrían pagado lo que sea. Pero no quiere. Ella está muy cansada. Está quemada», aseguró.