El nuevo disco de Ana Mena es uno de los más esperados del año. Tras haberse convertido en una de las artistas españolas del momento, la malagueña ya tiene todo preparado para el lanzamiento su nuevo trabajo discográfico, que verá la luz el 24 de marzo, bajo el título de Bellodrama

Bellodrama recogerá en sus canciones la evolución y la madurez musical adquiridas a lo largo de todos estos años, así como también la versatilidad de la artista, pues en su nuevo disco fusiona ritmos electrónicos y bailables con pop de los 2000

Tras el lanzamiento de Un Clásico como arranque del álbum y de Me he pillao x ti, el segundo adelanto en colaboración con Natalia Lacunza, la artista malagueña continúa generando una gran expectación con los adelantos que comparte a través de sus redes sociales.

Hace unos días, Ana Mena compartía un fragmento de Llorando en la disco, otra de las canciones que formarán parte de Bellodrama. Y ahora, ha compartido un adelanto de una de las canciones más desconocidas del álbum, bajo el título de Lentamente.

LENTAMENTE con video + BELLODRAMA este viernes ❤️‍🔥 pic.twitter.com/GPw4cDyxtC — Ana Mena (@AnaMenaMusic) March 20, 2023

La malagueña comenzaba la semana con mensaje para sus fans: «Hoy a las 21h primer teaser LENTAMENTE». Se trata de la canción que abre el disco, que además, este viernes verá la luz junto a un videoclip que dará inicio a la historia en la vida de la artista que narra el disco.

A través de sus redes sociales, la artista primero compartió un vídeo de apenas 7 segundos con la parte instrumental del tema y un pequeño adelanto del videoclip. Unos minutos más tarde, compartía un fragmento del estribillo del single.

«Hoy te vuelto a extrañar, otra noche despierta sin poder tenerte. Y a cada segundo siento la necesidad de irte a buscar, de llamarte y preguntar hoy te noto diferente, tan ausente. No me puedo explicar ¿qué ha cambiado ahora?, me queman las horas y aunque llore a solas cuando vuelvas a mí, hazme el amor despacio, dulce y lentamente, lentamente, lentamente», se puede escuchar cantar a la artista.