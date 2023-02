Ana Mena y Natalia Lacunza arrasan con ‘Me he pillao x ti’, su esperada colaboración

Este viernes 24 de febrero ha visto la luz Me he pillao x ti, la colaboración de Ana Mena y Natalia Lacunza. Tras el éxito de Un Clásico como arranque del álbum, la artista malagueña continúa compartiendo adelantos de Bellodrama, su nuevo disco, que verá la luz en tan solo un mes.

Me he pillao x ti se posicionaba como una de las canciones más esperadas del nuevo disco de Ana Mena. Entre otras cosas, por ser una colaboración junto a Natalia Lacunza, tras los rumores de colaboración que perseguían a las artistas desde hace meses.

Una vez fuera, Me he pillao x ti ha superado las expectativas de los fans de ambas artistas. Se trata de la unión de dos de las artistas españolas del momento en una misma canción, lo que no dejaba lugar a dudas de que se convertiría en un éxito, y así ha sido.

Ana Mena y Natalia Lacunza forman parte de la nueva generación de artistas femeninas españolas. Una generación que ha llegado pisando fuerte y derrochando talento, haciéndose un importante hueco en la industria musical de nuestro país.

El resultado de la unión de dos artistas españolas tan influyentes en una misma canción, es un tema fresco, con un sonido que atrapa y donde encajan los estilos de ambas a la perfección, dando lugar a una canción que sonará fuerte durante los próximos meses.

En cuanto a la historia de esta canción, la malagueña ha compartido con sus fans que: «ME HE PILLAO X TI es la canción q le vas a dedicar al crush del q/de la q te has pillao pero ni un beso le has dao porque somos unxs ROMANTICXS y nos encanta serlo».

Por otro lado, el lanzamiento de Me he pillao x ti, ha llegado acompañado de un videoclip que la propia Ana Mena cataloga como uno de los más especiales de su nuevo disco. Un videoclip que tras su lanzamiento no ha tardado en colarse en las tendencias de YouTube, confirmando su éxito.