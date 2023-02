El próximo 24 de marzo tendrá lugar el lanzamiento del nuevo disco de Ana Mena. Tras el lanzamiento de Un Clásico como arranque del álbum, cada vez son más los detalles que se conocen del nuevo trabajo discográfico de la malagueña, y este viernes verá la luz un nuevo adelanto.

A través de sus redes sociales, Ana Mena anunció que este 24 de febrero, justo el día en el que comienza la cuenta atrás de un mes para el lanzamiento del disco, verá la luz una nueva canción. Y en esta ocasión, será una colaboración junto a Natalia Lacunza.

Bajo el título de Me he pillao x ti, se trata de una de las canciones más esperadas del nuevo disco de Ana Mena, debido a los adelantos que la artista ha ido compartiendo. Muchos fans se olían la colaboración con Natalia Lacunza, y finalmente se ha hecho realidad.

ME HE PILLAO X TI con @natalialacunza 24/02 🪩💘 pic.twitter.com/opICJCDgIq — Ana Mena (@AnaMenaMusic) February 19, 2023

¡Qué melodía más increíble!», exclama Natalia Lacunza en el vídeo que ha compartido Ana Mena en sus redes sociales, en el que aparecen juntas en el estudio. «Es que es una canción que, empezamos la gira en abril, pero está escrita desde octubre del año pasado», explica la artista malagueña.

«Te lo juro, es un temazo, que visión», le dice Lacunza, a lo que Ana Mena le responde: «Es que llevo tiempo escuchando tu disco un montón de tiempo. Que me encanta, no sé que canción me gusta más», se escucha en el vídeo en que anuncian su colaboración.

Ambas artistas se han dedicado muchos halagos a través de las redes sociales. Este mismo viernes 24 de febrero verá la luz la colaboración que han preparado, después haber generado unas expectativas muy altas, que no hay duda de que conseguirán superar tras el lanzamiento.