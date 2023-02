Ana Mena comparte un adelanto del videoclip de ‘Me he pillao x ti’ junto a Natalia Lacunza

Este viernes 24 de febrero verá la luz Me he pillao x ti, la colaboración de Ana Mena y Natalia Lacunza. Tras el éxito de Un Clásico como arranque del disco, la artista malagueña continúa compartiendo adelantos de Bellodrama, su nuevo disco, que verá la luz en un mes.

Me he pillao x ti es una de las canciones más esperadas del nuevo disco de Ana Mena. Entre otras cosas, por ser una colaboración junto a Natalia Lacunza, un sueño cumplido para miles de fans que durante los últimos meses han sido testigos de como ambas artistas se intercambiaban mensajes a través de las redes.

El pasado domingo las dos anunciaban su colaboración con un vídeo en el que se las podía ver en el estudio de grabación. Y este miércoles Ana Mena ha querido compartir unos segundos del videoclip, donde además se puede escuchar un nuevo fragmento de la canción.

🪩💘 ME HE PILLAO X TI 💘🪩 este viernes @natalialacunza pic.twitter.com/XyxdeGqqbG — Ana Mena (@AnaMenaMusic) February 21, 2023

En el fragmento del videoclip que ha publicado Ana Mena a través de sus redes sociales, se puede ver a la artista malagueña luciendo un outfit muy 2000, que sigue a la estética que acompaña a todo el disco, inspirado en el brillo y el aura melancólica de las divas de los 2000.

En apenas unos segundos, se puede ver como Ana Mena está iluminada únicamente por un foco que poco a poco se acerca a ella. «dios mío da un gusto este vídeos… las mamis definitivas» escribía Natalia a través de su cuenta de Twitter junto al avance del videoclip.

Sobre la historia de esta canción, la malagueña ha compartido con sus fans que: «ME HE PILLAO X TI es la canción q le vas a dedicar al crush del q/de la q te has pillao pero ni un beso le has dao porque somos unxs ROMANTICXS y nos encanta serlo».