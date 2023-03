‘Planeta Calleja’: Ana Mena se sincera sobre el peor momento de su carrera

Ana Mena se convirtió en la última invitada de la temporada de Planeta Calleja. La artista malagueña acompañó a Jesús Calleja en un enriquecedor viaje a Tailandia, en el que a pesar de encontrarse en uno de los momentos más dulces de su carrera, recordó sus complicados inicios en la música.

Aunque siempre ha sabido que la música era su vocación, e incluso cuando aún era una niña llegó a trabajar con Pedro Almodovar, Ana Mena reconoció haber pensado en tirar la toalla más de una vez. De hecho, confesó que vivió el peor momento de su carrera tras el boom de Operación Triunfo.

El fenómeno generado tras el regreso de Operación Triunfo en el año 2017, en aquel momento arrasaba con todo. De esta forma, Ana Mena señaló que se topó con un muro en la industria musical de nuestro país, por lo que decidió marcharse de España y probar suerte en Italia.

“Me fui a Italia en un momento en que no iba bien”, reconoció la artista. “Mis canciones no funcionaban, o los conciertos que hacía tenía que poner dinero encima. En plan, que no tenía el foco puesto”, aseguraba. “¿Había alguna causa?”, quiso saber Jesús Calleja.

“Entre ellas, por ejemplo, llegó un fenómeno a España…”, recordaba Ana Mena. “Operación Triunfo”, añadió Jesús Calleja. «Pues sí, Operación Triunfo me reventó, la verdad. fue un momento en que salieron muchos artistas jóvenes. Era difícil tener tu sitio, tener tu hueco, cuando llega ese tsunami. Y tuve que sobrevivir a eso”.

En ese momento, Ana Mena y decidió probar suerte en Italia. “Y todo esto sin tener ni puñetera idea del idioma”, afirmaba la artista. Y surgió una colaboración que lo cambiaría todo, el artista Fred de Palma contó con ella para Una Volta Ancora, que más tarde se lanzó en español bajó el título de Se iluminaba, siendo uno de los mayores éxitos del año.

Ana Mena recordó cómo llegó el éxito: “La canción no tenía ni apoyo de plataforma ni de radio, cero. De repente empieza a subir un mes después hasta llegar al número uno”. A pesar de que luego llegó la pandemia, la artista siguió luchando por su sueño y volvió a ser número uno con A un paso de la luna en 2020.