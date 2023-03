Jesús Calleja sufre un tremendo accidente que le obliga a pasar por quirófano

Jesús Calleja ha sufrido un tremendo accidente y la preocupación de sus fans es enorme después de ver las imágenes del momento. Solo unas horas antes de emitir un programa muy especial de Planeta Calleja ha tenido que pasar por el quirófano de forma urgente.

La vida del presentador de Cuatro es un riesgo constante, algo a lo que está acostumbrado y que le ha provocado muchos problemas. El pasado mes de octubre ya le vimos hablar desde la cama de un hospital por culpa de la rotura de cuatro ligamentos.

Pero parece que la mala suerte se ceba con el leonés, que ha vuelto a tener un accidente que le tendrá en el dique seco durante bastante tiempo. Esto podría complicar mucho su futuro próximo como presentador de sus dos programas en Cuatro.

Este accidente se producía mientras estaba esquiando y se caía en mitad de la pista, un vídeo que impresiona y que él mismo ha compartido en redes sociales. Este tremendo golpe le ha provocado una importante lesión como es la rotura de un ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial.

«Metí la pata hasta el fondo…. Me he roto el ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial… pero no os preocupéis que yo me recupero muy rápido y esto no va afectar a mis rodajes ni nada», decía en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JESUS CALLEJA (@jesuscallejatv)

Pese a que se trata de algo muy importante, Jesús Calleja ha querido quitarle hierro a su accidente y a las lesiones que sufre: «Ya os iré contando cómo me recupero de esta lesión tan común entre esquiadores, jugadores de fútbol, tenis, pádel…».

La lesión es tan importante que tendrá que pasar por el quirófano el próximo viernes, sin tiempo que perder. «Está un poquito morado. El viernes me tienen que operar y convertir un tendón el ligamento. Una cosa mágica y luego recuperación. Nos reiremos un rato y os lo iré contando», dice en el vídeo con su habitual buen humor.

«Hay que seguir unos tiempos, un proceso… No os vais a enterar. Yo voy a seguir rodando los programas», decía junto a su fisioterapeuta, que le ha ayudado a recuperarse en lesiones anteriores.