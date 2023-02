‘Planeta Calleja’: Dulceida desvela cuál ha sido el peor momento de su vida

Dulceida se convertía en la invitada especial de Jesús Calleja en la nueva entrega de Planeta Calleja. La influencer ha viajado hasta Israel para vivir una aventura inolvidable y responder a algunas de las preguntas que le hizo el presentador.

«No crees que es un agobio que la gente viva pendientes de los likes y a veces se convierte en una obsesión y en algo muy malo para ellos», preguntaba Jesús Calleja. Para su sorpresa, Dulceida respondía diciendo que tenía muchos amigos con problemas de salud mental por los likes que tienen o dejan de tener. Además, aprovechaba para mandar un mensaje sobre la importancia de crear un espacio de seguridad en las redes sociales.

Jesús Calleja sacaba el tema de la infección de clítoris de Dulceida por el que fue tan criticada: «Miraban solo el titular y se pensaban que yo tenía ese problema siempre, no por una infección», contestaba ella entre risas. Minutos más tarde, explicaba la cantidad de insultos y críticas que le llegan a través de sus redes sociales.

El conductor del programa le decía que había notado cómo se censura en determinados aspectos de su vida, pues él quería montar en camello, pero ella se negó por el que dirán: «Tu ya te has censurado y aquí estamos. Yo con unas ganas enormes de montar en camello te has censurado y me has censurado a mí», expresaba un tanto disgustado.

Dulceida comentaba que lo ha pasado muy mal en su vida porque hay gente que es capaz de hundirla cuando le desean su muerte e incluso la de todos sus familiares. Mientras montaban en bici para ir al desierto, Jesús Calleja le preguntaba si estaba a favor o en contra de la eutanasia, la influencer no quiso contestar pues para ella es un tema muy complicado.

«¿Estás a favor del aborto?», preguntó. Dulceida respondía que estaba a favor de que cada mujer hiciera lo que quisiera. Durante su aventura en Planeta Calleja hicieron submarinismo, hablaron sobre su relación con Alba Paul, sobre sus momentos más duros y visitaron lugares preciosos.