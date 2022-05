Ana María Aldón se pronuncia tras las declaraciones de Gloria Camila: “Es absurdo”

Ana María Aldón ha respondido en ‘Viva la vida’ a los últimos comentarios que Gloria Camila ha realizado sobre ella. La colaboradora se ha desmarcado de ella y se ha vuelto a revolver la relación entre ambas.

La andaluza ha reaparecido tras su intervención en la ‘Sálvame Fashion Week’. En el plató no solo ha tenido que hacer frente a otras cuentas pendientes. La hija de Ortega Cano criticó el pasado jueves su actitud con su marido durante la pasarela en la que debutó como diseñadora.

En primer lugar, Ana María Aldón ha hecho referencia a los comentarios de la joven sobre los diseños que presentó. Durante su intervención en ‘Ya es mediodía’, Gloria Camila reconoció que los diseños no eran de su estilo. «Estoy de acuerdo con ella, esa ropa no es para ella, pero vamos, esas palabras necesarias no eran», comenta la gaditana.

Además, la colaboradora de ‘Viva la vida’ ha asegurado que no pidió a Ortega Cano al desfile de la ‘Sálvame Fashion Week’. «Yo en ningún momento le pedí a mi marido que viniera, que me apoyara, él lo hizo porque quiso, pero también habría aceptado que él hubiera decidido no asistir», asegura la diseñadora.

En segundo lugar, Ana María Aldón también quiso aclarar la razón por la que su encuentro con su marido no fue apasionado. «Es absurdo. Hacía dos horas que le había visto. Entré en mi casa y vi incluso el ramo de flores. Igual quería que me tirara encima», ha respondido la andaluza.

Cansada de esta situación, la colaboradora se ha desmarcado completamente de Gloria Camila. «Es la hija de mi marido. No soy ni su madre, ni su madrastra, ni su amiga», ha asegurado de forma muy contundentemente la gaditana. Lo que está claro tras esta situación, es que ambas van a preferir mantener las distancias entre ellas