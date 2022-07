Ana María Aldón ha asistido al programa de Toñi Moreno, Déjate Querer, para despejar todas las incógnitas sobre su matrimonio con José Ortega Cano. El programa, que pone como protagonista a la diseñadora, será emitido este sábado 16 de julio.

Los rumores decían que Ana María Aldón no iba a hacer acto de presencia en nuestros televisores hasta después de este verano, pero ha habido un cambio de tornas. La actual mujer de Ortega Cano se ha sentado en la silla blanca de Déjate Querer para sacar de dentro todo lo que gira en torno a su relación matrimonial.

La entrevista más esperada a Ana María Aldón 💣💥 Este sábado a las 22:00h en #DéjateQuerer ❤️ ¡Tiene mucho que decir! 😲 @telecincoes pic.twitter.com/vBgydk6yjF — Déjate querer (@DejateQuererTV) July 14, 2022

Desde hace un tiempo, los rumores sobre su divorcio con el ex torero han sido toda una incógnita para los seguidores de la vida de la diseñadora y el ex torero, pues, aunque ambos han dado a entender que siguen juntos, alguna vez que otra han exteriorizado que han tenido algún que otro problema en su matrimonio.

Finalmente, el programa de Toñi Moreno ha resultado ser el caldo de cultivo para que Ana María Aldón reaparezca en televisión y alce la voz con respecto a este tema. Aunque el programa todavía no ha sido emitido, hemos podido presenciar un avance que no deja a nadie indiferente frente a las dudas de si Ana María será clara o no.

Esta, se ha enfrentado a una de las preguntas más esperadas por parte de la audiencia que verá el sábado el programa, pregunta que pone sobre la mesa qué haría Ana María si el ex cónyuge de Rocío Jurado le pidiera el divorcio. Aunque la respuesta no se sepa hasta este sábado, se ha podido ver en el adelanto cómo el gesto del rostro de Ana María ha pasado a la seriedad total.

Habrá que esperar hasta este sábado para confirmar del todo. Tras ver el programa, la respuesta de Ana María Aldón ante esta pregunta tan espinosa.