Ana María Aldón tras las declaraciones de Rocío Carrasco: «Tiene razón»

Ana María Aldón ha vuelto a tender la mano a Rocío Carrasco. El pasado fin de semana en Viva la vida, la mujer de José Ortega Cano reaccionó a sus palabras en el documental En el nombre de Rocío, expresando que; «Ella ha contado su verdad que es lo que tiene que hacer».

Durante el programa, Ana María Aldón también habló sobre su acercamiento a Rocío Carrasco e incluso ha afirmado que se siente identificada con ella en algunos aspectos de su vida y en todo lo que ha sufrido a lo largo de estos años.

«Quito a la mujer de José, es una chica con la que no tengo ningún tipo de relación ni la he tenido y por tanto no la voy a meter en esta familia», expresó Rocío Carrasco en la segunda parte de su documental, En el nombre de Rocío.

En cuanto a estas palabras, Ana María, que fue una grana admiradora de su madre, Rocío Jurado, ha dado la razón a Rocío Carrasco y así reaccionó a sus palabras en Viva la vida. Unas palabras con las que demostró que no tiene ningún problema con ella.

«Tiene razón, no tenemos relación, yo no tengo nada que ver en todo esto». Sin embargo, también quiso dejar que lo que ella ha vivido con los Mohedano ha sido diferente a lo que Rocío vivió en su día: «En el trato que yo he tenido con esa parte de la familia de mi marido no he tenido ningún problema».

«Ni pertenezco ni he estado. Siempre me he mantenido al margen de cualquier acto público que tenía que ver con Rocío Jurado y quizás eso también haya hecho que me valore así», explicó la diseñadora tras las preguntas de Emma García.