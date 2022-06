Ana María Aldón, respecto a Ortega Cano: “No sé qué pensará mi hijo”

Ana María Aldón ha regresado al plató de Viva la Vida, donde trabaja como colaboradora. Entre otras cuestiones, la mujer de Ortega Cano ha tenido que opinar sobre las declaraciones de Rocío Carrasco sobre el clan Mohedano en los primeros capítulos de En el nombre de Rocío.

Para sorpresa de muchos, la hija de Rocío Jurado ha querido dejar a un lado a la gaditana, en la guerra que les enfrenta a sus tíos y al que fuera marido de su madre: “Es una chica con la que no tengo ningún tipo de relación ni la he tenido y por tanto no la voy a meter en esta familia. El resto están ávidos y expectantes porque saben que esto les va a reportar beneficio”.

Ana María Aldón agradece a Rocío Carrasco y es después aplaudida por su comentario hacia Ortega Cano #VivaLaVida518 https://t.co/f1rY6jKYFY — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) June 18, 2022

Asimismo, la colaboradora agradeció las palabras de Rocío, a pesar de que no se mostró a favor de sus declaraciones: “Yo conozco a esa parte de su familia desde otra perspectiva y no puedo apoyarla. No tengo ese concepto de ellos”, comentaba la colaboradora, quien hasta entonces, mantuvo cierta neutralidad entre ambas partes. Sin embargo, la colaboradora saltaría cuando la madre de Rocío Flores suscribía: “Mi madre murió enamorada de Pedro Carrasco”.

En ese momento, Ana María Aldón ha intervenido y lejos de mantenerse distante en este tema, ha querido respaldar a su marido, además de recordar la cantidad de veces en las que José Ortega Cano ha manifestado su incondicional amor por Rocío Jurado: “No sé lo que pensará mi hijo cuando vea a su padre decir el amor de mi vida ha sido Rocío Jurado”. Unas declaraciones que han caído como una bomba en el plató de Viva la Vida, a las que se han sumado los aplausos de algunos colaboradores de programa como Terelu Campos, y que probablemente, den lugar a una nueva crisis entre la colaboradora y el torero.