El secreto que todos esperaban que se confirmase ha llegado y ellos mismos han sido los encargados de hacerlo. La revista Lecturas daba la exclusiva de que había una nueva pareja en el mundo de las celebrities: la formada por la cantante Ana Guerra y el actor Víctor Elías, más conocido por interpretar a Guille en ‘Los Serrano’.

No han tardado mucho en confirmarlo, ya que el rumor llegaba hace unos días y ha sido este lunes 14, coincidiendo con San Valentín, que han decidido hacerlo público. Ambos quisieron subir un vídeo un tanto romántico en el que enseñan una canción que han compuesto juntos, con la voz de la canaria y el talento en el piano del madrileño, con un broche final muy aclamado por los seguidores.

«Componer desde la felicidad no es nada fácil para mí, pero el amor lo consiguió», añadió al pie de foto la extriunfita que lo compartió vía Instagram. «Os aseguro que la primera sorprendida soy yo. Gracias por tanto, Víctor Elías», siguió diciendo. El vídeo acaba con un beso que ha hecho que todos los seguidores esperen hasta el final del vídeo solo por verlo, tanto que han conseguido que fuesen tendencia en las redes sociales durante la noche del lunes.

Ana Guerra vuelve a confirmar otro romance después de su ruptura en agosto de 2020 con el actor Miguel Ángel Muñoz, con quien estuvo dos años. Ahora, la canaria tiene una gira pendiente y ya tiene varias fechas confirmadas: Toledo, Valencia, Albacete, Barcelona y Murcia. Por otro lado, el también músico Víctor Elías mantuvo una relación con la representante de España en ‘Eurovisión 2022’, Chanel Terrero. Aunque ya no quedan rastros de ese noviazgo, él le dedicó unas palabras tras su triunfo en el ‘Benidorm Fest’. Los cantantes no han confirmado si el tema lo grabarán en estudio y lo lanzarán, pero todo apunta a que pueda ser un nuevo single de la canaria.

