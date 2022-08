Ana de Armas se está convirtiendo en la actriz del momento a nivel internacional, y no es para menos. Si hace tan solo unos días conquistaba a todos con su papel en la película de Gray Man, donde compartió elenco con estrellas de la talla de Ryan Gosling y Chris Evans, ahora lo ha vuelto a hacer por su próxima producción cinematográfica.

Tal y como se ha anunciado oficialmente, De Armas dará vida a Marilyn Monroe en el biopic dirigido por Andrew Dominik. Un audiovisual que ha sido presentado bajo el título de Blonde y que, aunque aún no ha visto la luz, ya cuenta con numerosas criticas por el acento poco americano de la actriz de origen cubano.

i know the movie hasn’t come out yet but Blonde starring Ana de Armas looks stunning and the scenes gives me chills but i know y’all still hear her accent.. like it’s STRONG. i am very surprised they thought she sounded like marilyn because she literally doesn’t. looks ? yes

