No es ningún secreto que ‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. El pasado martes 22 de marzo disfrutamos del capítulo 2330 donde vemos cómo Coral, finalmente, ha descubierto quién fue la persona que entregó los diseños a Uriarte.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2331 de ‘Amar es para siempre’. Así pues, observamos que en la juguetería más famosa de la televisión siguen investigando quién pudo haber filtrado los diseños a Uriarte. Es entonces cuando Raúl y Fran han comenzado a sospechar de un empleado en concreto.

Así pues los primos creen que ha sido Coral mientras que Paloma, que se ve entre la espada y la pared, reconoce que no tiene más fuerzas para seguir sosteniendo esta mentira. Por ese mismo motivo, termina confesándolo todo. Medina por fin ha cumplido con el encargo de Sonia, siendo la persona más que perfecta para “entretener” a su madre.

A pesar de todo, esa actitud aduladora del joven sigue dando pie a que esa relación que mantiene con Belinda dé lugar a equivocaciones. Cristina tiene una terrible noticia para Marcos: su madre ha fallecido. El joven, como era de esperar, se ha quedado completamente en shock y destrozado.

Eso sí, no tarda en buscar la manera de poder acudir al velatorio. La abogada le hace saber que, aunque quiera, no va a ser posible. El entierro se celebra y la prensa no ha tardado en hacerse eco, de manera muy cruel, de la ausencia de Marcos. Éste se derrumba frente a Cristina, quien sigue tratando de demostrar que el joven no es un asesino.

La estrategia que había planteado Catalina parece no tener el éxito que ella esperaba. Marcelino empieza a tener serias sospechas del interés que Susi está comenzando a demostrar hacia él. La curiosa, peculiar y poco creíble historia de Esmeralda hace que Quintero no confíe para nada en ella. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.