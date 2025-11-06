Amaia Salamanca sorprende con su respuesta a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’: «Estoy desplomada»

No es ningún secreto que La Revuelta, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido convertirse en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en La 1 de Televisión Española. Tras la visita de María del Monte, los espectadores fueron testigos de cómo Amaia Salamanca y David Verdaguer acudieron este miércoles 5 de noviembre a La Revuelta para presentar Siempre es invierno, la nueva película que ambos protagonizan y que verá la luz el próximo viernes 7 de noviembre. Por lo tanto, los dos actores tuvieron la oportunidad de sincerarse sobre este largometraje, pero también compartieron una serie de anécdotas que tienen estrecha vinculación con el proceso de grabación de este proyecto. A pesar de todo, como suele ser habitual en este programa, David Broncano no dudó en aprovechar la ocasión que se le presentó para hacer a ambos las preguntas clásicas.

«Empieza tú», pidió el presentador de La Revuelta a David Verdaguer, puesto que las únicas respuestas que tenía de él eran más antiguos que los de su compañera en Siempre es invierno. Tirando de sinceridad, el actor comenzó respondiendo a la primera de las preguntas clásicas: «No tengo nada en propiedad. La primera vez que me entrevistaste tenía 70.000 euros y ahora 200.000», confesó. El jienense no tardó en reaccionar a esta cifra: «Han pasado ya ocho o nueve años. Enhorabuena, gracias por el dato». David Verdaguer no tardó en tirar de humor para responder a David Broncano: «Hoy soy honesto, es por la luna», reconoció. Lejos de que todo quede ahí, el jienense fue más allá: «Amaia entiendo que no lo va a dar…», comentó, después de que ella se negase a dar datos concretos. Así pues, le hizo una petición: «Bueno, haz entre tanto y tanto. Un pequeño abanico».

«Seguramente tenga menos que la última vez que vine», comenzó respondiendo Amaia Salamanca. Y añadió: «Tengo tres hijos, me salen muy caros». El presentador no tardó en lanzar la siguiente pregunta: «¿Comen mucho?». Ella se sinceró: «Las extraescolares, el colegio…» Acto seguido, fue más allá: «Aparte, tengo acciones en Telefónica, o sea que… Pero venga, que esto va a subir».

Después de recibir esta respuesta, y al no mostrarse del todo convencido con ella, David Broncano apostó por recibir algún dato respecto a la segunda de las preguntas clásicas: «Contéstame a la del sexo, al menos». Segundos después, Amaia Salamanca respondió lo siguiente: «Pues seguro que menos que la otra vez también».

Para tratar de conseguir un dato concreto, el presentador de La Revuelta no dudó en compartir cómo era la puntuación. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no logró, ni de lejos, su cometido. «No te puedo dar, estoy desplomada», comentó Amaia Salamanca, tratando de evitar dar una respuesta concreta. Algo que, desde luego, no sorprendió al también humorista: «No me lo esperaba».