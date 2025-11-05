María del Monte descoloca a David Broncano al desvelar el origen de su nombre

El pasado martes 4 de noviembre, los espectadores de La Revuelta pudieron disfrutar de una nueva entrega presentada por David Broncano en La 1 de Televisión Española. De esta manera, los seguidores del programa fueron testigos de cómo María del Monte acudió al Teatro Príncipe Gran Vía para pasárselo en grande con el jienense. «Una leyenda de la música en España, la reina de las sevillanas. Estamos muy orgullosos de recibir a una de las más grandes. ¡María del Monte!», presentó David Broncano. Con una enorme sonrisa, la artista entró al escenario y se sentó en el sofá del programa para hablar con el presentador. «He venido a pasármelo bien contigo», anunció la invitada de La Revuelta. Antes de comenzar con la entrevista, Broncano reconoció que no tenía mucha idea sobre la actualidad de la artista. Por ese mismo motivo, no tardó en preguntarle por el verdadero origen de su nombre, puesto que lo desconocía.

Fue entonces cuando la invitada quiso explicárselo: «Yo nací en Sevilla capital. Pero me llamaron María del Monte porque mi madre nació en un pueblo, Cazalla de la Sierra y la patrona de ese pueblo es Nuestra Señora del Monte», comenzó explicando. Acto seguido, la cantante fue más allá: «Mi madre, entonces, que había tenido niños, le dijo a la patrona ‘dame una niña aunque sea fea’. Por suerte, nací yo». Tras haberse cumplido esa promesa, su madre decidió cumplir con su palabra. Una confesión que descolocó por completo a David Broncano: «Ah, entonces… ¿María del Monte es el nombre, no el apellido?», preguntó. Fue entonces cuando la invitada de La Revuelta no tardó en responder, dando a conocer su nombre completo: «María del Monte Tejado Algaba». Además, el presentador recordó que el pueblo de la familia materna de María, durante un tiempo, fue capital de España: «Cuando Felipe V e Isabel de Farnesio, estaba la corte allí».

María del Monte responde a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’

Como no podía ser de otra manera, David Broncano quiso saber cuánto dinero tenía en el banco y cuántas relaciones sexuales había mantenido la artista en los últimos 30 días. La invitada no tardó en responder a la primera de ellas: «Yo siempre he sido una persona ni cara ni barata. Yo he ganado ‘jartándome’ cantando encima de un escenario».

Por si fuera poco, dejó claro que ella jamás ha sido una persona excesivamente ahorradora, ni mucho menos: «Solamente te voy a decir una cosa, tenía más, pero con el que tengo bastante. Yo no soy de acumular, me gusta disfrutar con mis amigos», aclaró. En cuanto a la pregunta de las relaciones sexuales, María del Monte se mostró contundente: «Yo no vengo aquí para crearte una frustración. Vamos a ver, hay cosas que simplemente no se cuentan».

Además, propuso a David Broncano cambiar la pregunta para saber qué tal se encuentran sus invitados. «Yo estoy bien. La felicidad no existe, existen momentos felices, y problemas tenemos todo el mundo», comenzó diciendo la artista, y añadió: «El pasado te genera depresión, el futuro ansiedad, te queda el presente, el ahora».