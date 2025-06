Álvaro Escassi, pillado en ‘Supervivientes 2025’: se le escapa una importante información del exterior

Supervivientes: Tierra de Nadie regresó, la pasada noche del 10 de junio, al prime time de Telecinco. El popular reality de supervivencia se encuentra en la recta final de su andadura, por lo que las emociones entre los concursantes es máxima. De esta manera, durante esta última entrega, la audiencia tuvo la oportunidad de ver una nueva edición de La mesa de las tentaciones. Así pues, como es bien sabido por los seguidores del formato, la organización le propone un intercambio a los participantes a cambio comida, una llamada con sus familiares o algo que deseen mucho. Una prueba donde abundan los cortes de pelo radicales o los paseos en taparrabos, algo que Álvaro Escassi ha vivido en primera persona.

El jinete ha aceptado las condiciones del equipo de Supervivientes, las cuales consistían en llevar un taparrabos durante 48 horas y estar metido en una jaula de un metro y medio. De esta manera, ha sido premiado con un plato de canelones y con la posibilidad de tener una llamada en directo con su familia. Así pues, completamente emocionado, el participante habló con una de las mujeres de su vida: Lara Dibildos. La ex pareja, aunque haya tomado caminos por separado, ha formado una familia juntos. Por ello, y demostrando la buena relación que tienen, han tenido la oportunidad de hablar unos minutos. Sin embargo, lo que jamás vio venir el concursante fue que, en esta llamada, también participaría su hijo.

«Te queremos decir muchas cosas… Sabíamos cómo eres de generoso, siempre lo has sido. Sabes competir en equipo con lo difícil que es porque te hemos visto en hípica. Además, has evolucionado muchísimo como persona, te hemos visto con una paciencia yo nunca te había visto en la vida», le dijo Dibildos. Unas palabras que fueron recibidas con mucha alegría y agradecimiento por el jinete.

«Enhorabuena, Escassi, con 51 años has conseguido madurar, por fin. Ya podía haber sido conmigo, que ahora lo bueno se lo lleva Sheila», agregó ella, con humor. «Sabemos lo que te duelen las lumbares, la espalda, la cervical… Por tantas caídas, en una casi te matas hace tiempo, que eso no lo vas contando pero es así. Lo has dado todo y estamos muy orgullosos de ti», señaló.

Seguidamente, Álvaro Escassi quiso saber cómo se encontraba su hijo. Pero, poco se podía imaginar que terminaría hablando con él. El joven, de 18 años, ha manifestado su deseo de mantenerse al margen del foco mediático. Por ello, no le gusta aparecer en ningún tipo de programa de televisión, a pesar de que sus padres sean rostros muy conocidos.

«Papá, los valores que transmites en el programa son los que me has enseñado a mí de pequeño. Cada vez que te escucho hablar me enseñas lo buena persona que eres, el padre increíble que tengo y que eres el ganador. Te quiero mucho, papá», le dijo el joven. Unas palabras que emocionaron enormemente a Álvaro Escassi.

El hijo de Álvaro Escassi se sincera con su padre: «Deja de decir que te quieres ir»

El superviviente sabía muy bien el esfuerzo que estaba haciendo su hijo al hablar con él ese momento. Por ello, no pudo evitar llorar. «Deja de decir que te quieres ir», le dijo su hijo. Un emotivo momento que Álvaro Escassi agradeció profundamente.

Asimismo, el superviviente sorprendió a todos al contarle a su hijo que sabía que había aprobado todo. Una información del exterior que, estando en Honduras desde hace tres meses, es imposible de saber. Pero, teniendo en cuenta que su hermano fue a verle hace unas semanas, todo podría indicar a que fue él quien le reveló la noticia.