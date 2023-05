Alejandro Sanz reaparece para explicar cómo se encuentra tras su preocupante mensaje

«No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado», eran las preocupantes palabras con las que comenzaba el mensaje compartido por el músico Alejandro Sanz el pasado sábado a través de sus redes sociales.

El artista se sinceraba públicamente sobre el bache de salud mental que estaba atravesando, generando una gran preocupación entre sus fans, seres queridos y compañeros de la industria musical, que se volcaron en mostrarle su cariño y apoyo.

Con su mensaje, Alejandro Sanz volvía a mostrar la cara oculta de la fama, pues ni siquiera la cima del éxito te exime de la apatía y los problemas de salud mental. De esta forma, el artista afirmaba no estar bien y en ocasiones no querer «ni estar».

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

Ahora, el interprete de Corazón Partío ha reaparecido para agradecer las muestras de cariño recibidas en los últimos días y explicar que no cancelará su nueva gira, asegurando que a pesar de que la luz aún no ha terminado de llegar, está seguro de que «el sol está de camino».

«Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho», escribe en el nuevo mensaje compartido en sus redes sociales.

Y añade: «No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Gracias por el calorcito. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino».

Un mensaje lleno de esperanza, con el que Alejandro Sanz quiere tranquilizar a sus fans a las puertas de comenzar su nueva gira por España, que arrancará este sábado 3 de junio con un concierto en el Navarra Arena de Pamplona.