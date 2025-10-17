Alejandra Rubio planta cara a Patricia Pardo tras llamarla «desubicada»: «Me pareció muy injusto»

Hace tan solo unos días, Patricia Pardo no dudó un solo segundo en dirigirse a los espectadores de Vamos a ver para hacerles saber lo profundamente molesta que estaba con su compañera Alejandra Rubio. Y todo por la supuesta «bomba de humo» que hizo durante la entrevista de Nuria Clavero, compañera del programa, a Terelu Campos en un acto a favor de la investigación contra el cáncer de mama. Al ver la reacción de la nieta de María Teresa Campos, la presentadora de Vamos a ver no dudó en mostrarse de lo más contundente: «Gracias, Terelu, por tu amabilidad. Siempre demuestras ser una gran profesional. Gracias por tu cariño y por ser compañera», comenzó diciendo. Acto seguido, añadió: «Alejandra, igual deberías aprender un poquito de tu madre porque hace falta, hace falta… Tener pocas tablas para dejar plantado al que es tu programa Tu compañera es ella, es Nuria Chavero».

Por si fuera poco, la presentadora del programa de Telecinco fue más allá: «Un poquito desubicada me parece, esto no se hace… A ver qué nos cuenta el próximo día». El pasado jueves, Alejandra Rubio acudió a su puesto de trabajo donde, entre otras cuestiones, dio las explicaciones que creyó oportunas respecto a lo sucedido. Por si fuera poco, también se sinceró como nunca respecto a cómo se sentía: «Estoy jodida, la verdad, sinceramente», comenzó diciendo, y añadió: «Me gustaría aclarar lo que pasó el otro día, si puede ser. Me pareció muy injusto lo que se dijo sobre mí. Hice estrictamente lo que me pidieron. Este es el programa en el que trabajo, siempre doy todo por esto».

Lejos de que todo quede ahí, la nieta de María Teresa Campos continuó dando más detalles de lo sucedido: «Solo querían que apareciera en una parte de la entrevista con mi madre y que después me largara y eso es lo que hice, simplemente. Después me retiré, cumplí mi cometido. Ella se quiso quedar con mi madre a solas y así fue», comentó.

Tras escuchar las explicaciones de su compañera, Patricia Pardo rompió su silencio: «Entiendo que lo que a ti te ha sentado mal es que yo te llame desubicada». La joven respondió con total sinceridad: «Sí, porque me etiquetáis. Que a mí se me etiquete en un sentido que no ha sido así y que se me quede esta etiqueta ya de por vida, cuando no he cometido ningún error, simplemente he hecho lo que tenía que hacer».

Por si fuera poco, Alejandra Rubio quiso incidir en algo muy concreto: «Siempre remo a favor de obra. La verdad es que estoy muy dolida», reconoció. Sin duda, este gesto de la joven con su compañera Nuria Clavero fue muy comentado entre sus compañeros y, a buen seguro, va a seguir dando de qué hablar a pesar de las explicaciones de la colaboradora.