No es ningún secreto que, en los últimos tiempos, Alejandra Rubio ha sido una de las grandes protagonistas de la prensa del corazón. Hace unos meses, dio a luz a su primer hijo con Carlo Costanzia y, en las últimas semanas, se ha convertido en una de las grandes defensoras de Terelu Campos durante su paso por Supervivientes 2025. De esta manera, la joven se ha mostrado muy contundente a la hora de condenar las durísimas críticas que ha recibido su madre durante su estancia en los Cayos Cochinos de Honduras. Sobre todo si hablamos de comentarios destructivos como los que, según su criterio, ha tenido Alessandro Lecquio en varias de sus intervenciones en el programa Vamos a ver. De hecho, la nieta de María Teresa Campos tenía ganas de coincidir con él para que le dijese todo lo que pensaba a la cara, y así ella tendría la oportunidad de responderle en directo.

Finalmente, ese encuentro entre colaboradores de Vamos a ver se produjo el pasado martes 25 de marzo. De esta forma, el equipo del programa quiso emitir una serie de imágenes en las que podíamos ver a Alessandro mostrándose muy crítico no solamente con Terelu Campos, sino también con la propia Alejandra Rubio. En directo, el colaborador no dudó un solo segundo en cuestionar, en cierta medida, las rutinas alimenticias que suele tener la hija de María Teresa Campos: «Las personas tienen que tener una dieta sana y no subsistir a base de refrescos». Como no podía ser de otra manera, la sobrina de Carmen Borrego no tardó en reaccionar: «¿Y eso te preocupa a ti? Mi madre tendrá derecho a hacer lo que le dé la gana con su vida», respondió, visiblemente enfadada. Al fin y al cabo, no entendía por qué Alessandro tenía que atacar a su madre de esa manera.

Lejos de que todo quede ahí, Lecquio quiso ir mucho más allá: «Y eso sin entrar en el aderezo que le mete en el refresco». Alejandra Rubio se quedó profundamente descolocada por ese comentario. Hasta tal punto que no dudó un solo segundo en dirigirse a la dirección de Vamos a ver, con la intención de que tomasen medidas: «O sea, decidle algo a este señor, porque entonces se lo voy a decir yo y no se lo voy a decir tan bien. Es que claro…»

Joaquín Prat trató de mediar entre ambos, preguntando a Alessandro Lecquio a qué se refería con lo de «aderezo». Alexia Rivas no le dio oportunidad a responder, ya que lo hizo ella: «Un copazo». Fue entonces cuando el presentador dio el paso de cortar de raíz la discusión entre los dos colaboradores, al ser consciente de cómo podía terminar ese enfrentamiento.

No solamente pidió orden, sino que trataran este tipo de asuntos con mucha más delicadeza al tratarse de un programa que ven muchas familias: «Cuando empezamos con estas cosas, los padres tienen que andar apagando la televisión y nuestro negocio se resiente». Así pues, Alessandro quiso cambiar el rumbo de la discusión.

¿De qué forma? Asegurando que en el pasado, según él, Terelu Campos llegó a contratar a una persona para que le aguantase un cenicero mientras ella fumaba por los diversos platós de los programas que presentaba. Un dato que, evidentemente, no dejó indiferente a ninguno de sus compañeros, incluida Alejandra Rubio.