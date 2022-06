Alejandra Rubio decide responder a la hija de Edmundo Arrocet

Este domingo en Viva la vida, Alejandra Rubio fue testigo de la demoledora entrevista concedida por Gabriela, la hija de Edmundo Arrocet, en la que se muestra muy dura con el clan Campos, especialmente con su madre y con su tía.

En la entrevista, Gabriela no solo critica a la expareja de su padre, María Teresa Campos, sino que tiene palabras para todo el clan: Terelu Campos, Carmen Borrego y e incluso para Alejandra Rubio, a la que ni siquiera conoció durante la relación de su padre con la veterana presentadora.

Tras escuchar las declaraciones de la hija de Bigote Arrocet, Alejandra Rubio no dudó en responder con contundencia. De esta manera, ha asegurado que no conocía ni la existencia de esta hija del cantante, pues solo había tenido trato con otras dos hijas, a las que sí que guarda un gran cariño.

Alejandra Rubio responde a Gabriela, la hija de Edmundo Arrocet: «No son de mi agrado» #VivaLaVida515 https://t.co/tHeBskl5ai — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) June 5, 2022

Respecto a las hijas de María Teresa Campos, la hija de Bigote Arrocet no tuvo reparos en criticarlas: «No son de mi agrado. No las conozco, pero siempre han tenido polémicas conmigo. Me han dicho cosas feas. Las hermanas se sacan la polémica entre ellas, quién cobra más que la otra… me parecen unas mujeres que no le llegan al talón a su madre, ni en la inteligencia ni en el físico. Lo deseo lo mejor a todas, pero ojalá la nieta no siga el ejemplo de su madre y de su tía».

Alejandra Rubio, tras asegurar que no conoce a Gabriela, respondió con contundencia a sus declaraciones: «Esta señora no ha vivido nada de la relación. Si hablaran los otros hijos, lo entiendo, pero… Yo no sabía de la existencia de esta señora». «No somos una secta, no te preocupes», añadió, tras escuchar como llamaba «séquito» a las Campos.

«Quiero pedir a Gabriela que se informe antes de hablar. Eso de si una cobra más o menos… mi madre y Carmen no entran en eso, no las conoces de nada, no tienes derecho a hablar, no sabes de su vida, ni ellas de la tuya. No las quisiste conocer, fue feo por tu parte», respondió Alejandra a la hija de Edmundo Arrocet.