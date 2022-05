Alejandra Rubio: contundentes reproches a Carmen Borrego en ‘Viva la vida’

La relación entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego ha vuelto a tensarse tras lo sucedido en la polémica boda. La hija de Terelu Campos le ha lanzado varios reproches a su tía por todo lo ocurrido en estas semanas con el enlace.

La joven ha vuelto a abrir la caja de Pandora de la familia Campos este domingo en ‘Viva la vida’. Al principio, la colaboradora no se ha cortado en criticar a ‘Sálvame’, sin embargo, asegura que no quiere iniciar una guerra. «Creo que esa intención es la de este programa, porque son ellos los que se encargan de estirar el chicle toda la semana», comenta la influencer.

«Al final han conseguido que no se hable de la boda y que se hable de algo malísimo que se supone que he dicho en contra de mi familia. Lo vuelvo a repetir, no quiero protagonismo con esto. Sinceramente, me da igual. Yo vengo aquí, opino de lo que tengo que opinar y si me ponen la boda de mi primo opinaré», explica Alejandra Rubio.

«No me arrepiento de lo que dije, lo volvería a hacer» #VivaLaVida511 https://t.co/3cqENY6otP — Telecinco (@telecincoes) May 22, 2022

«Es mi trabajo y por eso estoy aquí. No hay que darle más vueltas. Opino porque es lo que tengo que hacer e intento ser lo más sincera que puedo. Yo, aquí, soy como en mi casa, no soy una persona distinta», ha querido dejar claro la nieta de María Teresa Campos.

«¿Crees que Carmen Borrego podría haber frenado la polémica desde el primer día? Personalmente, creo, insisto, conociéndote mucho menos que ella, que no tenías intención alguna y se ha puesto el foco en ti. Es algo que no entiendo», ha dicho Isabel Rábago defendiéndola de esta situación.

No obstante, Alejandra Rubio decidió mandarle otro dardo envenenado a su tía tras la polémica de la boda de su primo. «Lo que ha hecho que esto vaya a más han sido las declaraciones de ella enfadada conmigo, ya está», asegura la joven.