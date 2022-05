Carmen Borrego responde a Alejandra Rubio tras sus declaraciones en ‘Viva la vida’

Carmen Borrego se ha mostrado muy molesta con las últimas declaraciones de Alejandra Rubio en ‘Viva la vida’. La colaboradora ha respondido sobre todo lo ocurrido el día de la boda de su hijo.

Parecía que las aguas habían vuelto a su cauce en la familia Campos, sin embargo, un nuevo terremoto ha sacudido la relación entre tía y sobrina. La joven se sentó este domingo en el plató en el que trabaja tan solo unas horas después de la gran celebración.

Durante su intervención, la influencer aseguró que Carmen Borrego no había disfrutado de la boda y que había estado enfadada. Estas palabras no han sentado nada bien a la colaboradora de ‘Sálvame’, quien ha lanzado un dardo envenenado contra la hija de Terelu Campos.

Carmen Borrego responde a Alejandra Rubio: «Tú dijiste que no ibas entrar en la televisión y has entrado»#yoveosálvame

«Las personas cambian de opinión. Alejandra no quería dedicarse al mundo de la televisión y ahora se dedica a ello», ha dicho la tertuliana respecto a las palabras de su sobrina sobre la exclusiva del evento. Además, la joven aseguró que no había conocido a la novia hasta el día del enlace, dejando entrever la nula relación con su tía.

No obstante, la hija de Terelu Campos quiso decir unas bonitas palabras sobre la boda. «La novia ha estado muy emocionada. Ha dicho cosas tan bonitas. No la conocía personalmente, pero he tenido el privilegio de verla antes que nadie vistiéndose de novia. Súper cariñosa», dijo Alejandra Rubio.

Otro de los temas muy sonados en estos días han sido las grandes ausencias de Belén Rodríguez, Rocío Carrasco y Fidel Albiac al enlace. «Vosotros creéis que, en la boda de mi hijo, lo más importante es la ausencia de Rocío Carrasco o Belén Rodríguez. Para mí lo importante fue mi hijo y los amigos de mi hijo, que estaban todos. Para mí no es problema que no hayan venido», aseguraba la malagueña.