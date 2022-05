Alejandra Rubio, contundente con Pipi Estrada: “No me gustaba desde pequeña”

Pipi Estrada ha vuelto a la carga y esta vez ha reaparecido en los medios del corazón para hablar de una de sus exparejas, Terelu Campos. Los ataques del colaborador a la hija de María Teresa Campos no han dejado indiferente a nadie, pero no ha sido lo único. Y es que, Pipi también ha querido dejarle las cosas claras a Alejandra Rubio.

El periodista deportivo llamaba abiertamente «mentirosa» a Alejandra y dejaba entrever que gracias a él la hija de Terelu había conseguido entrar en el colegio Santa María de los Rosales. Unas declaraciones que Rubio no ha querido dejar pasar, por lo que ha contestado muy tajante al que fue pareja de su madre en ‘Viva la vida’.

Alejandra Rubio explica cómo fue su infancia junto a Pipi Estrada: «Yo no quería estar con él» https://t.co/XFmSdYuv8o — Telecinco (@telecincoes) May 8, 2022

«Me da igual cómo me llame este señor porque no me conoce de nada, ha pasado conmigo dos años de mi vida, que yo era un moco, con tres o cuatro que yo tenía cuando él estaba con mi madre no me hacía ni puñetera gracia Pipi Estrada, o sea que imagínate ahora», declaró Alejandra en el plató.

Asimismo, la colaboradora ha querido explicar en directo que, pese a ser muy pequeña cuando conoció a Estrada, nunca se fio de él. Unas palabras que fueron corroboradas por Makoke, quien recordó un momento en el que se encontró a Alejandra asustada en el parking del Santiago Bernabéu.

«Alejandra vio que estaba allí Pipi y se descompuso, se puso super nerviosa, yo le dije que se tranquilizara, que no le iba a hacer nada, era solo una niña, tendría unos once años, a mí me impactó tanto que se lo conté a Kiko que por aquel entonces se llevaba fatal con él», dijo Makoke.

La hija de Terelu Campos asegura que el exnovio de su madre no para de mandarle mensajes y de intentar provocarle a través de las redes sociales. Por ello, Alejandra Rubio ha querido zanjar el tema mandándole un mensaje en directo a Pipi. «Cuando el otro día pedí aquí que dejara de escribirme lo primero que hizo fue mandarme un mensaje, han pasado 16 años ya, supéralo», sentenció la colaboradora.