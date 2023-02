Alba Carrillo, contundente con Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, en ‘El debate de las tentaciones’

El debate de las tentaciones emitido el pasado martes 21 de febrero contó con la visita especial de Naomi, concursante de la sexta edición de La isla de las tentaciones, para hablar sobre su evolución durante el programa. En este mismo espacio, la colaboradora Alba Carrillo quiso dar su opinión de lo ocurrido y acabó mandando un mensaje a Alicia Peña.

Durante el programa, repasaron todo lo vivido por la pareja hasta el momento y volvieron a emitir las imágenes de Adrián, novio de Naomi, siendo infiel junto a Keyla, tentadora que llamó su atención desde el principio. Tras varios roces y acercamientos, finalmente llegó el ansiado beso.

Naomi: «Cuando vi el beso, fue el momento más duro que he vivido en mi vida» 🍎 #TentacionesDBT5

Alba Carrillo quiso dar su opinión: «Sois los dos maravillosos, es una pena porque es que los dos me encantáis». En ese instante Sandra Barneda le preguntaba que por qué decía que era una pena: «Es una pena que estéis así a día de hoy y que ella esté enfadado con lo que ha pasado con el beso», explicaba.

Sandra Barneda quiso seguir sacando el tema y no paraba de insistir: «Hombre pero tu también estarías enfadada», le reprochaba: «Claro muy enfadada, pero es que los dos me encantan», comentaba a Naomi. La presentadora de El debate de las tentaciones volvió a aprovechar para preguntarle ante estas declaraciones que si entiende a Naomi también entenderá a Alicia Peña.

«Yo siempre la he entendido, pero lo que no se hace es echar mierda a otra mujer. El problema es de su marido, yo no me he casado con ella», explicaba llevándose el aplauso del público. Por el momento todo ha quedado en un beso pero habrá que continuar viendo los próximos programas para saber si la pareja decidirá irse juntos, solos, o con un nuevo amor.