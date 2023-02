Marta López, muy clara con Jorge Pérez en ‘Sálvame’: “No me parece justo”

Jorge Pérez volvió el pasado sábado a la televisión junto a su mujer Alicia Peña, para contar su versión de lo sucedido aquella noche en la fiesta de Navidad junto a su compañera Alba Carrillo. El ex guardia civil negó rotundamente la versión contada por la modelo y ahora ha sido Marta López quien le ha querido mandar un mensaje.

Alba Carrillo lleva varios meses asegurando que, después de la fiesta, terminó la noche junto a Jorge Pérez en el sofá de la casa de Marta López. Por otro lado el ex guardia civil, durante su visita al programa Déjate Querer presentado por Paz Padilla, lanzó una indirecta a la que consideraba como su amiga hasta ese momento, asegurando que se había sentido totalmente decepcionado.

Jorge Pérez reaparece en televisión y cuenta su versión de lo ocurrido con Alba Carrillo: «Me han tachado de depravado sexual» #DéjateQuerer https://t.co/qHbOAUkyRQ — Déjate querer (@DejateQuererTV) February 18, 2023

El pasado lunes en Sálvame, Marta López se sentaba junto a Cristina Porta, amiga de Jorge López, y comentaba que se había dado por aludida ante estas palabras: «Me siento aludida, creo que le faltó un mea culpa. Creo que él también hizo algo mal, no el resto del mundo», explicaba. «Me alegro mucho que ellos estén bien y que hayan superado eso», comentaba. Sin embargo, Cristina Porta no se llegaba a creer del todo sus palabras.

«Lo que no me parece justo es hacer daño también a otra persona que se le está diciendo que es mentirosa. Yo esperaba que después de tanto tiempo por lo menos se sentara y contara», reprochaba a Jorge Pérez. Marta López sigue pensando que no ha sido del todo real y que todavía le quedan muchas cosas para sincerarse con la audiencia y con todos los que en algún momento han estado implicados.

Además, Marta López sigue insistiendo en que debería contar ya la verdad de lo sucedido, pues tiene derecho a hacerlo a pesar de todo el tema judicial. Su compañera Cristina Porta, por el contrario, no pensaba lo mismo y aplaudía la actuación que había tenido el matrimonio durante la entrevista.