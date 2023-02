Alba Carrillo: su reacción al confirmarse la participación de Jorge Pérez en ‘Déjate querer’

El próximo sábado 18 de febrero vuelve a emitirse en Telecinco el programa Déjate querer, presentado por Paz Padilla, y lo hace de la mano de Jorge Pérez. Alba Carrillo, al enterarse de la noticia durante el debate de La isla de las tentaciones, le ha mandado una indirecta.

Tras su retiro temporal de la televisión para centrarse plenamente en su familia, el ex guardia civil vuelve a Telecinco. Allí se verá obligado a hablar de lo que pasó aquella noche junto a Alba Carrillo y a responder a la pregunta que tanto ha evitado: «¿Le fuiste infiel a tu mujer Alicia Peña?». A pesar de que la modelo ya ha contado en varias ocasiones qué fue lo que sucedió aquella noche, él insiste en que es todo mentira y no pasó nada.

Definición técnica de zasca, by Alba Carrillo: pic.twitter.com/TBmt4qhIBg — Bluper (@Bluper) February 15, 2023

Ahora, durante El debate de las tentaciones, Sandra Barneda recordaba a los espectadores que el programa Déjate Querer volvía a emitirse: «Oye por cierto, tu sabes que Jorge Pérez le va a dar una sorpresa a su mujer», le preguntaba, dirigiéndose a Alba Carrillo. Como en muchas otras ocasiones, la colaboradora ha dejado muy claro que ella no se calle nada y en ese momento soltaba un comentario un tanto inesperado: «La sorpresa ya se la dio a su mujer en noviembre», comentaba.

Todo el plató la aplaudía mientras que Sandra Barneda se quedaba sin palabras: «Otro tipo de sorpresa creo que va a ser. Me cuentan que responde a la pregunta de Paz Padilla sobre si realmente ha sido infiel o no», comentaba. Alba Carrillo no se mostraba para nada sorprendida pues tiene asumido que nunca se van a poner de acuerdo, ni va a contar la verdad de lo ocurrido aquella noche. Por el momento toca esperar para conocer cual será su respuesta y la repercusión que esta pueda tener.