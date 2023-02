Alba Carrillo lanza un dardo envenenado a Jorge Pérez en ‘El debate de las tentaciones’

Han pasado ya más de dos meses desde la polémica surgida en una conocida discoteca por la celebración de la fiesta de Navidad de la productora Unicorn, Aquella noche, Alba Carrillo y Jorge Pérez se dejaron llevar, protagonizando así un tonteo que presuntamente acabó en la casa de una de las colaboradoras del programa. Desde ese momento, no han logrado ponerse de acuerdo en sus versiones y ya no existe amistad entre ellos.

El ex guardia civil tomó la decisión de abandonar la televisión para centrarse en su matrimonio y en su familia, mientras que Alba Carrillo volvió para contar toda la verdad de lo que había sucedido aquella noche. Desde hace tiempo el tema no había vuelto a salir pero ahora la colaboradora ha decidido mandarle un dardo envenenado a Jorge Pérez durante El debate de las tentaciones junto a Sandra Barneda.

El mensaje de Alba Carrillo a Jorge Pérez: «No es igual una fiesta de empresa que un plató» #TentacionesDBT3 https://t.co/8CGeUktYnj — Telecinco (@telecincoes) February 8, 2023

Esto sucedía mientras que se comentaban la actitudes que estaban teniendo las parejas con los tentadores y aclaraban que no es lo mismo estar en un programa que en la vida real. Fue ahí cuando hizo el siguiente comentario: «Claro que el contexto es importante, no es lo mismo en una fiesta que en un plató», expresaba ante la sorpresa del resto de colaboradores presentes, que se quedaron sin palabras.

Sin embargo, no es la primera vez que la modelo hace un comentario de este estilo, pues la semana anterior en El debate de las tentaciones también soltó alguno que otro: «Yo es que no entiendo la comunicación no verbal, me confundo», haciendo referencia a lo que sucedió aquella noche. Además, aprovechó la ocasión para presentarse como candidata a ser tentadora VIP en la próxima edición de La isla de las tentaciones, si en ese momento sigue estando soltera.