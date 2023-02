Alba Carrillo carga contra Emma García tras defender a Jorge Pérez

Han pasado varios meses desde que se produjo la famosa fiesta de la productora Unicorn donde Jorge Pérez supuestamente habría sido infiel a su mujer Alicia Peña con su compañera de cadena, Alba Carrillo. El ex guardia civil, meses después, ha vuelto a la televisión para hablar de lo que sucedió aquella noche. Esto ha provocado que la modelo se defienda a través de sus redes sociales, donde ha dedicado unas palabras a Emma García.

Todo comenzó cuando Jorge Pérez se convertía en el primer invitado del nuevo programa de Paz Padilla llamado Déjate Querer. El ganador de Supervivientes 2020 quiso contar su versión de lo que sucedió aquella noche, aunque eso sí, sin nombrar en ningún momento a su compañera: «El problema es que solo se ha sabido una parte de la historia y en toda historia siempre hay más de una versión», comentaba bastante molesto.

Alba Carrillo ha respondido en su perfil de Instagram pic.twitter.com/TZIrYuihoz — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) February 19, 2023

Ante estas declaraciones, Alba Carrillo hacía una reflexión a través de su cuenta de Instagram: «No soy una roba maridos ni una lagarta ni todas esas barbaridades que se dicen, porque la persona que habló por primera vez ahora decide volver a mover el avispero», comenzaba escribiendo. Pero eso no era todo pues todavía tenía mucho que decir: «Hay personas tan atractivas y a la vez con un cerebro tan vacío que creo que su físico es regalo de su consuelo», le dedicaba unas palabras bastante duras.

Por otra parte, Alba Carrillo sí que ha querido dedicarle un espacio a Emma García: «He llorado un poquito, cuando he visto a Emma hablar de él tan bien y a mí me llamó mentirosa por intentar protegerle y mientras él me echaba a los perros por detrás. Pero mañana yo me levantaré y pondré todo en orden. No lo voy a permitir más», terminaba escribiendo. Además, Alba Carrillo mencionaba a las personas que estuvieron presentes en aquella fiesta para que hablaran y dijeran la verdad de lo ocurrido.

«Que sean sinceros y digan lo que vieron con sus propios ojos. No se puede seguir permitiendo la mentira y las consecuencias que esto me está generando. Y a Eva Espejo, directora de Fiesta, que tenga arrojo y diga lo qué le dijo de mí este señor», concluía. Por el momento no ha habido respuesta de ninguno de los señalados, por lo que tendremos que esperar para ver qué sucede en esta historia.