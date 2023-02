‘Viernes Deluxe’: Cristina Porta muestra el resultado de sus nuevas operaciones estéticas

Telecinco regresó este fin de semana con una nueva entrega de Viernes Deluxe. Cristina Porta fue una de las protagonistas de la noche, tras haberse sometido una nueva operación estética para modificar ciertas partes de su rostro.

La colaboradora de Sálvame mostró en primicia su nuevo rostro en el plató de Viernes Deluxe. No obstante, apareció en plató con un sombrero que le tapaba toda la cara para crear más expectación. «Me he operado de la vista, me he retocado por tercera vez la nariz y me he pegado las orejas», explicó.

«Me he operado la vista, porque no veo bien y no tolero bien las lentillas, la nariz, que es mi tercera intervención, porque me la habían dejado mal, tenía mucha fibrosis y respiraba mal, y me he pegado la puntita de las orejas», explicó sobre las tres operaciones a las que se ha sometido recientemente.

WOW 😱 Así ha quedado el nuevo rostro de Cristina Porta en exclusiva para el «Deluxe»@Cris_Porta @DeluxeSabado

Fuente: (Telecinco) pic.twitter.com/0XlcguNMxD — Cotilleo España (@FansDelShow1) February 18, 2023

«No estaba acomplejada, solo soy muy perfeccionista. Aunque para plató nunca me hacía coleta, para el día a día, sí», explicó Cristina Porta a sus compañeros durante su entrevista, cuando Kiko Matamoros afirmó que sus operaciones estéticas eran «signos de su inseguridad».

Y añadió: «Nunca nadie me ha dicho nada feo. Simplemente son cosas mías y trabajo mi físico para mí. Siempre pienso que puedo estar mejor», expresó Cristina Porta, con la intención de dejar claros los motivos por los que había pasado por el quirófano.

Se trata de la tercera vez que la presentadora se opera la nariz, algo que no pasaron por alto los colaboradores del programa, haciendo hincapié en el peligro de operarse mucho esa zona. «No pasa nada por operarse la nariz tres veces, mirad a María Pombo», comentó la invitada.