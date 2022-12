Cristina Porta: su advertencia a quienes quieren que abandone ‘Sálvame’

Cristina Porta se ha convertido en una de las periodistas que más está dando de qué hablar en los últimos días. Recientemente, la dirección de Sálvame quiso empezar a contar con ella como colaboradora. Desde entonces, han surgido numerosas informaciones en su contra pero también ha recibido diversas críticas por defender públicamente a Jorge Pérez.

A pesar de todo, Cristina Porta no ha querido achantarse ante esta situación. ¡Al contrario! La finalista de Secret Story, el pasado jueves, quiso aprovechar la oportunidad para lanzar un contundente mensaje a sus detractores. Y no lo hizo de cualquier manera, ya que se situó en solitario en el mismo centro del plató de Sálvame.

“No me voy a ir”, comenzó diciendo Cristina Porta, mirando fijamente a la cámara. Por si fuera poco, quiso mostrarse aún más contundente: “Me quedo”. No tardó en mandar un nuevo mensaje a todos los que no han dudado en cuestionarla desde su fichaje por el programa de Telecinco: “Cada vez estoy echando más raíces en este plató”.

El programa continuó su curso y, en un momento dado, Cristina Porta entró al plató y pudo ver las imágenes de todo lo que han dicho sus compañeros a lo largo de estos días. “Si estoy aquí más tiempo sé que al final las personas cambiarán un poco si me conocen”, comenzó diciendo la periodista.

“Yo aquí no voy a hacer la competencia a personas que llevan muchos años. En la primera imagen puede parecer que hablo con seguridad, pero si me conoces puedo caer bien”, insistió la catalana. Alonso Caparrós, por su parte, aseguró que Porta habría metido en un lío a un compañero de Punto Pelota tras haberle acusado de presunto acoso.

“Las disculpas que le dije las reitero, al margen que sea verdad o no, de ahí no voy a pasar. No me gusto a mí mismo diciendo eso, no voy a entrar más. Creo que son cosas que corresponden a ella”, aseguró el tertuliano. Cristina Porta, por su parte, siguió negando que esto sucediera: “Lo único que me viene es un compañero que era muy pesado para quedar. Nunca hubo una reunión sobre este tema”.