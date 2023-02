Cristina Porta se sincera, como nunca, sobre sus inicios en ‘Sálvame’

A comienzos del mes de diciembre de 2022, el programa Sálvame sorprendía a Cristina Porta ofreciéndole convertirse en la nueva colaboradora. La joven aceptó la oferta muy emocionada. Ahora, la periodista ha hablado en una entrevista exclusiva para Telecinco, donde ha contado como fueron sus inicios.

El entrevistador le explicaba que ella siempre iba de movida en movida a lo que respondía: «Me callo muchas cosas, lo que pasa es que no lo digo porque me puedo meter en un lío y no quiero que me denuncie nadie», decía entre risas. La siguiente pregunta era que cómo habían sido estos primeros meses como colaboradora de Sálvame.

«Al principio fue difícil, de decir, no puedo. Llegaba a mi casa y era un bajón. Los primeros días lloraba en mi soledad», comentaba. Pero no todo iban a ser malas noticias, pues ahora esto ha cambiado y se encuentra muy feliz: «Ahora me lo paso muy bien pero los primeros días decía no no no . Por qué estoy sufriendo, yo no quiero sufrir, j**** . Y cuando algo me toca a mí me lo tomo a risa porque sé que no es verdad», expresaba entre risas.

La entrevista continuaba y Cristina Porta afirmaba que ya estaba mucho mejor al haber aprendido a no hacer caso a la opinión de los haters. Además, ahora tiene muchos fans que le muestran su apoyo en el día a día y eso es lo más importante para ella y con lo que se queda al final del día. Por el momento va a seguir como colaboradora y quién sabe si pronto tendrá algún proyecto nuevo.