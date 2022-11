Cristina Porta, protagonista de un surrealista suceso vivido en plena madrugada

Cristina Porta está viviendo unos meses de ensueño, tanto a nivel personal como profesional. Desde que dejó atrás su etapa como concursante de Secret Story, no ha dejado de brillar con luz propia. Algo que pueden comprobar la legión de fans que siguen, día tras día, todos sus pasos. Tanto los buenos como, por supuesto, los malos.

Recientemente, a través de su perfil de Instagram, la periodista compartió con sus seguidores un desagradable suceso que le ha tocado experimentar en plena madrugada. De esta manera, Cristina Porta comenzó a explicar lo ocurrido: “Me despierta el telefonillo sobre las cuatro de la mañana con taquicardia incluida”.

No solamente estaban tocando sin parar su telefonillo, sino también el del resto de sus vecinos. Al ver que no paraba la cosa, Cristina Porta descolgó para saber de quién se trataba y qué estaba ocurriendo. Se trataba de un grupo de extranjeros, que aseguraron a la periodista que les habían robado el móvil y no tenían forma de poder comunicarse.

La finalista de Secret Story les hizo saber que no era su problema ni el de sus vecinos. Además, les pidió que se marchasen. Al ver que no accedían a su petición, Cristina Porta se puso en contacto con la policía para denunciar lo que estaba sucediendo. Según ella misma ha contado, los vecinos no quisieron involucrarse en exceso en lo ocurrido.

A pesar de todo, sí que le agradecieron que llamase a la policía para que pudiera controlarse la situación, de alguna manera. Por lo tanto, fue la periodista quien recibió, en pijama, a los agentes: “Eran tres policías. Encima yo parecía la culpable, la principal sospechosa porque era la única despierta”.

Lo cierto es que, inevitablemente, la curiosa y peculiar situación le produjo un evidente estado de nerviosismo. Una vez la policía logró poner fin al asunto, la periodista volvió a dormir aunque solamente pudo hacerlo un par de horas. Y es que no quiso faltar a su cita con el gimnasio: «He dormido 2h pero mi clasecita de spinning no me la quita ni la policía».