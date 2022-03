Alaska ha reconocido que le encantaría poder colaborar con Rauw Alejandro. La cantante ha aprovechado la oportunidad de lanzar un guiño a los artistas con los que quisiera hacer nueva música.

La carrera musical de Alaska vive su momento más dorado. La banda Fangoria acaba de lanzar un nuevo EP, ‘Edificaciones paganas’. Durante su entrevista con ‘yu, No te pierdas nada’, la artista ha reconocido que no han dejado de interesarle las tendencias actuales. Como consecuencia, la interprete ha enumerado todos los artistas con los que quisiera colaborar.

«Me encantaría colaborar con Bad Gyal, con Lola Índigo y con Becky G, que es de mis favoritas. También con C. Tangana, que es un muñeco, y con Rauw Alejandro, que es la cosa más mona que ha salido desde Prince», ha respondido Alaska, sin embargo, esta lista no para de crecer.

«No paro de ver cosas que me interesan, artistas que me interesan, posiciones en la vida que me parecen interesantes. Es verdad que no pegamos. Sería muy gracioso, pero son posibilidades. Más que posibilidades son gente que me interesan lo que están haciendo», continuaba diciendo la cantante en ‘yu, No te pierdas nada’.

‘Edificaciones paganas’ forma parte de la trilogía que Fangoria inició en 2021 tras lanzar ‘Existencialismo pop’. Alaska ha contado que este nuevo formato nació como consecuencia del confinamiento. «Se les ocurrió lanzar una canción. Una canción se les quedaba corta y así nació ese EP de cinco canciones. Luego dijimos un EP… vamos a hacer tres», y así fue como nació este proyecto que finalizará a finales de año.

También ha tenido palabras para todo lo que ocurrió con el Benidorm Fest, donde ella fue presentadora. La cantautora ha asegurado que eso ya es agua pasada, pero no acaba de entender todo el lío que se montó. «Hay unas bases, ahí están. Puedo entender que te gusten o no te gusten, pero ahí están. Este año no se nos van a olvidar las canciones a ninguno. Por lo menos cuatro, cinco, seis… que se van a quedar ahí siempre», comentó la artista sobre todo lo ocurrido.