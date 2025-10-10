Adiós en ‘Valle Salvaje’: un personaje principal se despide de la serie tras su detención

La 1 de Televisión Española continúa amenizando las tardes a sus espectadores y, como lleva haciendo ya hace un tiempo, lo hace con producciones de cosecha nacional como Valle Salvaje. La ficción de época se ha convertido en uno de los platos fuertes de la cadena, pues cada vez son más las personas que caen rendidas a esta historia. Una trama de infarto que, recientemente, nos ha presentado la detención de Úrsula Salcedo de la Cruz. Y es que, como se ha podido ver en este último capítulo, Ana reaparecía en la Casa Grande, tras haber estado ausente varios días, para culpar a Úrsula públicamente del asesinato de Julio Gálvez de Aguirre.

«Esto es un ultraje. A esta criada se le ha ido la cabeza, es a ella a quien deberían detener», se defendía la acusada. La Santa Hermandad realizó un registro en la habitación de la sobrina de Victoria en la Casa Pequeña. De esta manera, se confirmó que las acusaciones eran ciertas. Pues, encontraron un frasco con veneno. Una prueba muy incriminatoria que sentenció el destino de la mujer. «Lamento hacer saber que, conforme al derecho, doña Úrsula Salcedo de la Cruz y Hurtado, está prendida. Será conducida ante el real y supremo consejo de Castilla para ser juzgada y castigada como corresponda por el asesinato de Julio Gálvez de Aguirre. Las pruebas contra ella son determinantes», declararon las autoridades.

Completamente destrozada, Úrsula fue testigo de cómo su vida se venía abajo en cuestión de segundos. Una terrible situación que la sumió en un mar de lágrimas. De esta manera, y con este movimiento en la trama, la salida de la serie de la actriz Cristina Abad es un hecho. Por lo tanto, la artista ha tenido que despedirse de sus compañeros de elenco en Valle Salvaje.

Su personaje apareció por primera vez en la ficción el pasado mes de abril. Seis intensos meses que no dejaron indiferente a nadie con su personaje. Por ello, la actriz ha sido entrevistada por el equipo de RTVE y ha hablado de su marcha de la serie. «Me despido de Valle Salvaje y me da mucha pena porque en estos meses he estado rodeada de personas que me han querido mucho desde el primer momento, me han acogido, y me da mucha pena dejar esta familia», confesó.

Cristina Abad, en su entrevista para RTVE: «Muchas gracias por odiar a Úrsula»

«Me hubiese encantado hacer más maldades», asegura con humor. Y es que, Úrsula se ha convertido en uno de los personajes más malvados que ha aparecido en la historia. «Aunque la gente me odie, he disfrutado mucho de Úrsula», ha agregado. Pues, es consciente de que su personaje no ha sido del agrado de la audiencia.

Respecto a su paso por Valle Salvaje, se siente muy agradecida de haber podido tener la oportunidad de formar parte del elenco de una producción tan querida y vista por el público. «Al final, volver a trabajar en lo que te gusta, te llena. Ha sido muy cansado, pero aun así ha merecido la pena», ha señalado. «Muchas gracias por odiar a Úrsula», ha agregado entre risas. «Eso me transmite que he hecho muy bien mi trabajo», concluye.