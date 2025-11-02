Adiós en ‘Sueños de libertad’: un personaje protagoniza una despedida «triste, pero bonita»

Antena 3 continúa arrasando con sus ficciones de tira diaria. Una de sus apuestas más fuertes, indiscutiblemente, es Sueños de libertad. La popular producción española ha conseguido conquistar a los espectadores desde el primer capítulo. Pero, no todo ha sido un camino de rosas para los fans. Pues, también han tenido que ser testigos de como algunos de sus personajes más queridos se despiden de la trama de manera oficial. De hecho, recientemente, los espectadores han tenido que decir adiós a Fina Valero y a Ángela. Pero, no han sido los únicos. Pues, una nueva baja ha tenido lugar en el elenco de la ficción.

Han sido meses de muchas emociones para los seguidores de Sueños de libertad, de eso no cabe duda. Pero, ahora, tendrán que hacer frente a un nuevo adiós. Y es que, el actor Jaime Gutiérrez, que interpretaba al mecánico Raúl, ha puesto punto final a su participación en esta historia televisiva. El joven aterrizó en la ficción y lo hizo de manera sutil, como chófer de los De la Reina. Pero, poco a poco y con el paso del tiempo, logró convertirse en una figura muy importante dentro de esta trama. Y es que, entre otras cuestiones, su romance con Claudia no dejó indiferente a nadie.

Recientemente, el actor Jaime Gutiérrez le ha concedido una entrevista al equipo de Antena 3 con motivo de su marcha de la ficción española. Un encuentro con el equipo donde se ha sincerado sobre su carrera profesional y sobre su personaje. Y es que, para él, «ir conociendo a Raúl en cada capítulo ha sido un regalo». Pues, también le ha permitido establecer una bonita conexión con la audiencia.

La relación sentimental de Raúl y Claudia ha sido intensa, pero los jóvenes tuvieron que poner punto final a su historia porque tenían diferencias irreconciliables. Y es que, él estaba a punto de cumplir su sueño de ser un piloto de carreras. Pero, Claudia tenía miedo que le pasase lo mismo que le ocurrió a Mateo. Por ello, finalizaron su romance.

«Es una despedida triste porque no pueden seguir juntos, pero bonita», ha comentado el actor. Asimismo, el artista ha querido destacar la gran madurez emocional de ambos personajes. Pues, a pesar de quererse tanto, apostaron por seguir sus caminos de manera individual.

Jaime Gutiérrez se sincera sobre sus compañeros de ‘Sueños de libertad’

De esta manera, el equipo de Sueños de libertad despide a otra gran figura de la producción. Raúl ya no aparecerá más en la trama y, por ello, Jaime Gutiérrez ha querido agradecer «la gran acogida y el cariño» que ha recibido. Y es que, tanto el público como sus compañeros de rodaje le han ayudado mucho. «Me sentí uno más desde el minuto cero», ha concluido.

Como comentábamos en líneas anteriores, Sueños de libertad es una de las series de tira diaria que se emite en Antena 3. Su andadura por la parrilla televisiva comenzó en febrero del 2024 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los grandes indispensables de la cadena. De lunes a viernes, a partir de las 15:45 horas (hora antes en el archipiélago canario), el público tiene la oportunidad de ver sus episodios.