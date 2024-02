Abril Zamora para su clase en ‘OT 2023’ por los fans que están a las puertas de la Academia: «Es de ser pesados»

OT 2023 se ha convertido, sin lugar a duda, en uno de los grandes estrenos de las últimas semanas. El popular certamen musical continúa ofreciendo a los suscriptores de Prime Video grandes momentos, algo que ha dado como resultado que ya se realicen base de fans a las afuera de la casa. Una situación que ha provocado que Abril Zamora se muestre muy enfadada.

El fanatismo de algunos seguidores del formato está comenzando ha afectar al rendimiento de los concursante en la Academia. Por ello, la actriz no ha podido evitar enfadarse con los fans que se encontraban congregados fuera e impedían el desarrollo de las clases de los concursantes.

Abril: ‘No sois fans, sois unos pesados’

Abril se ha enfadado mucho con las personas que hay fuera de la academia. DILOOO#OTDirecto4F pic.twitter.com/zFJ2Xm4R6x — 🧡LUKIN RECHE/PAUL GANADOR🧡 (@LukinReche) February 4, 2024

«Os amamos, pero callad. Es muy difícil trabajar así, si estáis gritando nombres a lo loco. Eso no es de ser fans, es de ser pesados», exclamó muy molesta. «Gracias por venir, os quieren muchísimo, pero es que no podemos», se quejaba. Unas palabras que han circulado en las redes sociales como la pólvora, pero que no han terminado ahí.

«Podéis iros a hacer otras cosas divertidísimas. Me da pena que no podamos avanzar con este escándalo, con este griterío», se explicó Abril Zamora. El concurso se encuentra en su gran recta final, por lo que las clases que tienen los concursantes son decisivas de cara a su carrera artística y permanencia en el reality.

«Por favor, si alguien no está viendo ahí fuera, callad. Si nos queréis, callad», pidió cansada de la situación. Como era previsible, las redes sociales no tardaron en dar su opinión al respecto. Ante ello, los usuarios de X (anteriormente conocida como Twitter) se posicionaron con la artista.

Abril Zamora indirectamente os ha dicho que vayáis a buscar un empleo. https://t.co/XSevur2keF — joaan | SALVAR LUCAS (@itsjoaaaaan) February 4, 2024

la persona que debe ganar este programa es Abril Zamora, lo que aguanta esta mujer y lo que ayuda a todos. Sin juzgarlos y haciéndoles sentir cómodos siempre #OTDirecto4F — ot era (@marisabenit0_) February 4, 2024

abril zamora ha estado a nada de llamaros desempleados y yo le hubiera dado la razón https://t.co/9ATpeoVzG9 — ana (@anapxris) February 4, 2024

Abril zamora: es domingo podéis hacer otras cosas JAJAJAJ os han llamado desempleadxs con todas las letras https://t.co/8JUewVqHxq — la llorona 🎃 (@Llorarderojo) February 4, 2024

OT 2023 encara su recta final

Este lunes 5 de febrero los espectadores del reality tendrán la oportunidad de ver uno de los cara a cara más esperados de la edición. El público deberá elegir entre Lucas y Chiara, siendo uno de los dos el que se salve de la expulsión. Además, el programa, a través del jurado y los profesores, elegirán a los tres primeros finalistas. ¡No te lo puedes perder!