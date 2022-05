Abraham Mateo: la historia de una fan que se ha hecho viral tras cumplir este sueño

Abraham Mateo no para de sumar éxitos, prueba de ello es la reciente colaboración que estreno junto a su amiga Ana Mena en ‘Quiero decirte’. Desde muy pequeño siempre ha sentido pasión por su profesión. Y es que, con tan solo 7 años, empezó a dar sus primeros pasos en la música, hasta día de hoy, que ha llegado a convertirse en una de las voces españolas de mayor éxito internacional. Además de triunfar en España, el artista de San Fernando ha colaborado con grandes estrellas del género como Yandel, Becky G o J Lo.

El gaditano no ha cumplido solo su sueño, sino que ha hecho realidad el sueño de muchos de sus fans, que han podido conocer al artista de cerca. Laura ha sido una de las afortunadas que ha podido hacer realidad uno de sus grandes sueños como maquilladora. Así es como ha tenido la oportunidad de poder maquillar a su ídolo y poder vivir una experiencia totalmente única. Y es que, probablemente, pocas cosas habrá como tener cerca a quien admiras gracias a tu trabajo. Esta chica ha subido a su cuenta de Tik Tok, @imlauradrama, un vídeo en el que comparte un inolvidable momento con el intérprete de ‘Repetíamos’: “Deberíamos reencontrarnos de nuevo”, le comentaba su maquilladora.

Como no iba ser de otra forma, las redes sociales se han hecho eco de la noticia. Ls cientos de miles de seguidores del artista han empezado a mencionarle para que vea el post. A pesar de que por el momento Abraham Mateo no lo haya visto, los fans han apoyado a Laura en su intento por volver a verse, además de darla bonitos mensajes: “Qué guay. ¡No te conozco, pero me alegro por ti!”, “Tienes que estar muy orgullosa de ti, de donde has llegado”.

Siempre muy agradecido a sus seguidores, ya sea en persona o a través de las redes sociales: “Cada día me doy más cuenta de que sin vosotros mi vida no sería igual. Gracias por alegrar mis días con todos vuestros mensajes. Ya sabéis, a los que acabáis de llegar a mí, tanto a los que lleváis desde el principio conmigo: todo contigo, nada sin ti. Ese es nuestro lema. Nunca me cansaré de vosotros. Gracias”, comentaba el artista el día que alcanzaba el millón de seguidores en Instagram.