Becky G estrena ‘Esquemas’, uno de los álbumes más esperados

No os contamos ninguna novedad si os decimos que la carrera de la artista mexicana Becky G se encuentra en pleno auge. Recientemente, nos deleitaba con el lanzamiento de su última colaboración junto a Karol G, ‘Mamiii’, una canción que habla entre otras, del empoderamiento femenino y de cómo superar a un ex tóxico. Este será uno de los temas integrantes de su nuevo disco, ‘Esquemas’, que estrenará el próximo viernes 13 de abril.

Este nuevo proyecto discográfico, consiste en un trabajo repleto de fusiones y sonidos con los que la intérprete de ‘No mienten’, pretende demostrar en lo que ha consistido su carrera profesional desde sus inicios, no encasillarse nunca y estar dispuesta a romper todos los esquemas.

En una entrevista en Miami, la artista mexicano-estadounidense, hablaba sobre la nueva apuesta que nos presente en su tercer álbum: “Mezclar, cambiar, elevar, crear es divertido para mí, y creo que en ese proceso hemos roto muchos esquemas”. Un disco del que se han adelantado algunos temas, y que visto lo visto, promete dar mucho de lo que hablar.

Bringing #ESQUEMAS to life at the @BBMAs this Sunday! I’m so excited!!!! 🥹🥰💜 @NBC #BBMAs https://t.co/u17Rv35E6L

— Becky G. (@iambeckyg) May 9, 2022