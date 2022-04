Becky G nos sorprende con el lanzamiento de una nueva canción, ‘No mienten’. Este tema estará incluido en próximo álbum de estudio, cuya fecha de estreno fue anunciada hace pocos días.

Este single formará parte de ‘Esquemas’, el tercer álbum de estudio de Becky G. El disco verá la luz el próximo 13 de mayo, un proyecto musical que también incluye el temazo de ‘MAMIII’, con Karol G. Este trabajo es un alegato al empoderamiento femenino, y también lanza algún que otro mensaje a sus exparejas.

Esta colaboración ha estado en lo más alto de la lista Billboard durante varias semanas, siendo la entrada más alta hasta la fecha para las dos cantantes. El sencillo ha cosechado más de 150 millones de reproducciones en YouTube.

I am so thankful for the people showing support. La verdad es que pase por muchas cosas durante el tiempo que tome para crear este Álbum. Cosas bonitas y otras no tanto. 🥺 it makes me so happy. You have no idea. ROMPIENDO ESQUEMAS BABY!!!

— Becky G. (@iambeckyg) April 21, 2022