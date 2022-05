Karol G desvela que quiso interpretar ‘Tusa’ junto a este grupo de K-pop

Hace unos días Karol G y BLACKPINK revolucionaron las redes sociales, después de que la artista colombiana mencionase al grupo femenino de música K-pop más conocido el mundo, como una de las colaboraciones más anheladas que nunca llegó a realizar.

Durante una entrevista, Karol G reveló que le hubiera encantado cantar junto a ellas uno de sus grandes éxitos, ‘Tusa’, la canción interpretada junto a la artista estadounidense Nicki Jam, que a finales del año 2019 se convirtió en un fenómeno mundial.

Aunque la artista ha seguido triunfando con otras canciones, ‘Tusa’ siempre guardará un lugar muy especial en su corazón, como ella misma ha asegurado en muchas ocasiones. Una canción a la que le habría gustado dar una nueva vida junto a las integrantes de BLACKPINK.

An extra special playlist made just for us by @karolg featuring @Harry_Styles, @BLACKPINK, and @rihanna??? Don’t mind if I do. 💗 pic.twitter.com/nh6vLTJNMG

— MTV (@MTV) May 3, 2022