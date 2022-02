Abraham Mateo es uno de los cantantes, compositores y productores españoles más reconocidos a nivel internacional. Este viernes, el gaditano ha querido sacar a la luz uno de los temas más esperados de los últimos tiempos. Estamos hablando de ‘Vamos que nos vamos’. Lejos de hacerlo en solitario, ha querido contar con dos artistas que están arrasando en todo el planeta.

Se trata de nada más y nada menos que el argentino L-Gante y el español Omar Montes. Es evidente que esta canción no está dejando absolutamente indiferente a nadie, ¡y no es para menos! El propio Abraham Mateo se ha pronunciado sobre este tema que ha sido producido, como no podía ser de otra manera, en La Nave.

“’Vamos que nos vamos’ la describo como una apisonadora musical. La canción con más fuerza que he sacado hasta el momento”, ha asegurado el artista gaditano. Por si fuera poco, ha querido ir mucho más allá: “La escribí en 2018 y me sorprende que siga sonando con la misma frescura cuatro años después”, reconoció.

Siendo consciente de la fuerza que desprende este ‘Vamos que nos vamos’, Abraham Mateo se animó a sacarla a luz. Por ese mismo motivo, quería hacerlo muy bien acompañado por esa voz tan peculiar que caracteriza a Omar Montes, así como es estilo tan característico del argentino L-Gante. ¡Estamos ante la combinación perfecta!

Lejos de que todo quede ahí, Abraham Mateo no ha dudado un solo segundo en preparar un vídeo musical a la altura de las circunstancias. Por ese mismo motivo, ha querido contar con la dirección de Willy Rodríguez, así como la producción de Ignacio Martínez. En el vídeo podemos ver cómo queda reflejada la intensidad de la música, con una serie de imágenes en blanco y negro tanto de los artistas como de los bailarines.

Cabe destacar que el videoclip de ‘Vamos que nos vamos’ ha sido grabado entre Madrid y Buenos Aires. Con este lanzamiento, es un hecho que Abraham Mateo continúa demostrando tanto su madurez como su creatividad a nivel profesional. Es evidente que estamos ante un artista polifacético y, sobre todo, con una gran proyección internacional.