Abraham Mateo y Belinda sorprenden con ‘Me encantaría’, su colaboración

Abraham Mateo se encuentra actualmente en un buen momento de su carrera. Tras su exitosa colaboración con Ana Mena, busca repetir éxito con Me Encantaría en la que se une a la cantante Belinda. Si ese Quiero Decirte era una balada, ahora el gaditano se pasa al extremo opuesto.

Abraham Mateo se encuentra ahora mismo preparando un nuevo álbum que cuenta con las colaboraciones mencionadas aquí y mucho más. Debido a la versatilidad del artista, este proyecto promete ser muy variado. Además, el cantante de San Fernando tiene dos conciertos programados ya programados para 2023: Barcelona el 15 de enero y el Madrid el 22 de enero. Las entradas ya están disponibles en los puntos de venta habituales.

Me Encantaría es cuanto menos sorprendente. Por su comienzo y las expectativas parecería que fuera a ser reggaetón, pero mientras va avanzando se va mezclando con la música electrónica resultando ser techno pop. Abraham Mateo y Belinda unen sus voces en esta sensual canción que trata sobre el deseo. La letra trata sobre un encuentro de una noche en el que las dos personas se preguntan qué pasaría si lo hicieran para al final afirmar ese Me Encantaría. La cantante, actriz y modelo mexicana incluso hace un guiño a su famosa colaboración de 2020 con Lérica al entonar ese “que hoy me siento flamenquita”.

El videoclip oficial está dirigido por Gustavo Carballo y en él se ve a Abraham Mateo mirar el escaparate de una tienda para después adentrarse en ella. Pronto esta se transformará en una pista de baile con luces de neón y uno de los maniquís cobrará vida propia siendo Belinda. El videoclip mezcla lo futurista con toques retro y además incluye mucho baile de mano del artista gaditano.

Me Encantaría tiene un toque fresco que engancha a primera escucha y siempre es bonito presenciar colaboraciones que aúnan diferentes generaciones y continentes como ocurre con Abraham y Belinda. Habrá que esperar con qué sorprende el cantante español en su próximo disco.