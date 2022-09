Lérica y Abraham Mateo no decepcionan con ‘Espinita Clavá’, su nueva colaboración

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Lérica se ha ganado a pulso un hueco en la industria musical de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que siempre han demostrado tener un talento innato a la hora de interpretar canciones pero, sobre todo, para componerlas.

Porque si hay algo que caracteriza a Lérica es que escriben canciones que consiguen acariciarnos el alma prácticamente al instante. Y un claro ejemplo lo encontramos en Espinita clavá, la canción que han sacado a la luz este viernes 9 de septiembre y con la que no han dejado indiferente a nadie.

Al ser conscientes del gran tema que tenían entre manos, han querido contar con otro de los artistas gaditanos que más está dando de qué hablar. Como no podía ser de otra manera, estamos hablando de Abraham Mateo. Por lo tanto, el artista y el dúo musical han vuelto a unir fuerzas… ¡Y de qué manera!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L É R I C A (@lericamusic)

Espinita clavá es una canción con la que, inevitablemente, muchísimas personas se han sentido identificadas. Y siendo honestos, no es para menos. ¿Quién no ha tenido un amor que le ha dejado el corazón roto en mil pedazos? Y, que a pesar de tratar de continuar, ¿sigue estando presente de una manera u otra?

Aunque el tiempo pasa y lo cura todo, siempre suele estar esa “espinita clavá” que hace que la herida cure más lentamente. Una historia que han querido reflejar a través de este lanzamiento que, desde luego, se ha convertido en uno de los más sorprendentes de los últimos meses. ¡Han vuelto a marcar la diferencia!

Lejos de que todo quede ahí, tanto los chicos de Lérica como Abraham Mateo han querido preparar un espectacular vídeo musical. Ambas partes eran conscientes de que no era una canción más, sino que era la banda sonora de muchísimas personas. ¿Aún no has escuchado Espinita clavá de Lérica y Abraham Mateo? ¿A qué esperas para hacerlo? ¡Dale al play!