Aaron Carter: sus fans estallan ante la ausencia del artista en el In Memoriam de los Grammy 2023

Como cada año, la 65º edición de los Premios Grammy tuvo ausencias muy sonadas. Sin embargo, en esta ocasión una de las más llamativas y que más ha dado que hablar no fue una ausencia en la ceremonia, sino durante el In Memoriam, pues los organizadores pasaron de largo a Aaron Carter.

El hermano pequeño de Nick Carter falleció hace unos meses en su casa de Florida a los 34 años de edad. Una muerte que causó una gran conmoción entre los fans del artista, que saltó a la fama cuando todavía era un niño a finales de los 90, y cuya vida estuvo llena de luces y sombras.

Todos los años, el In Memoriam de los Premios Grammy se convierte en el momento más emotivo de la ceremonia. Un homenaje donde se recuerda a los artistas, músicos, compositores etc fallecidos a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, este año sorprendió la ausencia de Aaron Carter.

Tonight, we pay special tribute to Loretta Lynn, Takeoff, Christine McVie, and all songbirds we’ve lost this year. Your legacy will be remembered and felt deeply for generations to come. #GRAMMYs

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 6, 2023