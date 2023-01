Nick Carter estrena ‘Hurts to love you’, dedicada a su hermano fallecido Aaron Carter

La familia de Aaron Carter todavía está pasando el duelo de su fallecimiento y su hermano Nick Carter ha decidido componer una canción en su honor. El ex integrante de los Backstreet Boys ya había anunciado que le dedicaría una canción, y finalmente Hurts to love you ha visto la luz.

«Todos tenemos a alguien en nuestras vidas que no importa lo que haga y lo mucho que duela, todavía lo amas. Así que lo resolví de la mejor manera que sé», escribió Nick Carter a través de sus redes sociales junto a un pequeño adelanto de la canción.

De esta forma, Nick ha escrito una canción en la que narra cómo fue su relación de hermanos y para desahogarse sobre cómo se siente ahora mismo. Cabe recordar que su relación nunca fue fácil, no obstante, para él su hermano pequeño siempre fue su debilidad.

We all have someone in our lives who no matter what they do and how bad it hurts, you still love them. So I worked it out the best way I know how. #HurtsToLoveYou https://t.co/rBuqInzvEX pic.twitter.com/ra01F1U1uo

— Nick Carter (@nickcarter) January 11, 2023