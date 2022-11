Aaron Carter: salen a la luz los mensajes que escribió a su mánager un día antes de morir

El repentino fallecimiento de Aaron Carter ha sobrecogido al mundo de la cultura. Los más allegados del artista aún no se pueden creer lo ocurrido, entre ellos su mánager, Taylor Helgeson, una de las personas que mejor conocía al cantante.

Cuando se cumplen diez días desde de su fallecimiento, su manager Taylor Helgeson, ha revelado en una entrevista con The Sun los últimos mensajes que se intercambió con el hermano de Nick Carter, tan solo un día antes de morir. Unos mensajes tras los cuales nada hacía presagiar lo que ocurriría al día siguiente.

El manager del artista explica que no se esperaba la muerte del joven, debido a los mensajes que se mandaron la noche antes de morir. Unos mensajes en los que el cantante aseguraba estar «muy emocionado» con la grabación de su nuevo álbum de estudio.

Out here with my GUY one of my best friends @lakestreetlouie & My Co-Writer on my New Album #LØVË Aka Taylor Helgeson Blessed to know you bro and call you my friend thanks for joining me on tour and hitting the stage with me. This dudes mad talented, trust me. pic.twitter.com/EogQle6IUq

— AARON CARTER (@aaroncarter) March 1, 2019