Los Backstreet Boys están regalando grandes momentos a sus fans durante su gira mundial. El pasado 7 de junio, los artistas actuaron en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, en California. Y, en un momento dado decidieron que era el momento de que el concierto se convirtiera en una reunión familiar.

Ante la sorpresa de todos los presentes, para interpretar No place, los artistas invitaron a sus hijos al escenario a cantar con ellos. El primero fue Nick Carter, a quien acompañaron dos de sus tres hijos, Odin, de seis años, y Saoirse, de dos, puesto que su tercera hija acaba de cumplir un año de vida.

The Hollywood Bowl show last night is one we will never forget. There were too many special moments to count – but one of them was having our little Backstreet family out on stage with us. Thank you to each and every one of you for making it magic 🖤🧬 #DNAWorldTour

📸: @Dr_Dude pic.twitter.com/DNzFbAZ5ov

